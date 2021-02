La BlizzConline promete novedades sobre Diablo y World of Warcraft

Este año, en lugar de la acostumbrada convención BlizzCon, la compañía Blizzard llevará a cabo el evento virtual BlizzConline con fin de comunicar las nuevas noticias respecto de sus juegos en desarrollo.

Ahora, en el sitio oficial de BlizzCon publicaron el calendario oficial para los días 19 y 20 de febrero, dejando entrever que tipo de novedades habrán. Todo comenzará con una ceremonia de apertura, en la cual normalmente se hacen los principales anuncios. Luego vendrán los paneles Diablo: What’s Next y World of Warcraft: What’s Next, en donde posiblemente se den mas detalles de lo que se viene para ambas franquicias.

El desarrollo de Diablo 4 fue anunciado en 2019. Junto con eso, desde hace un tiempo se rumorea un remake de Diablo 2 sobre el cual todavía no existe información oficial. En cuanto a World of Warcraft, la última expansión Shadowlands llegó en noviembre pasado, mientras que la versión World of Warcraft: Classic podría recibir la expansión Burning Crusade según una encuesta hecha por Blizzard en marzo del año pasado.

En cuanto a Overwatch, la BlizzConline solo contempla una presentación detrás de escenas de Overwatch 2, juego del que no se ha sabido mucho desde su anuncio en 2019. Junto con esto, hay que recordar que Activision Blizzard confirmó que ni Overwatch 2 ni Diablo 4 llegarán en 2021.