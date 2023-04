La compañía Legendary adquirió los derechos para hacer películas de Street Fighter

Aunque la vida de Street Fighter en el cine ha sido agraz, tanto por la versión live-action noventera protagonizada por Jean-Claude Van Damme como por la posterior producción centrada en Chun-Li, la compañía Legendary Entertainment anunció que adquirió los derechos cinematográficos de la clásica saga de videojuegos de pelea.

Por ahora no existen detalles específicos, pero Legendary logró llegar a un acuerdo con Capcom, la compañía de videojuegos responsable de la saga de personajes como Ryu y Ken, para tener los derechos exclusivos para producciones de cine. Al mismo tiempo, el trato también involucra la posibilidad de realizar adaptaciones para la televisión.

Lo más certero por ahora que una película basada en el videojuego ya está en proceso de desarrollo, la cual involucrará la participación tanto de Legendary como de Capcom, quienes están en la antesala del lanzamiento de Street Fighter 6.

La película de 1994 fue dirigida por Steven E. de Souza, guionista de Comando y Duro de Matar, y fue realizada por la productora de Edward R. Pressman. En tanto, en 2009 fue lanzada Street Fighter: The Legend of Chun-Li bajo la dirección de Andrzej Bartkowiak (Romeo Must Die, Doom).

Legendary no reveló una fecha de estreno para la nueva producción ni al equipo creativo que participa en su desarrollo.