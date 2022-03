La crítica de Phil Lord por la jornada de los Oscar que catalogó a la animación solo como cine para niños

Durante el discurso de aceptación al Mejor Cortometraje de Animación, en la edición 94 de los premios Oscar, el director de “El limpiaparabrisas”, Alberto Mielgo dijo: “La animación es un arte que incluye todo lo que puedas imaginar. La animación para adultos es un hecho, esta ocurriendo, llamémoslo cine. Así que me siento muy honrado, esto es solo el inicio de lo que podemos hacer con animación”.

No obstante, solo instantes después de su discurso, varios presentadores en la transmisión del evento se refirieron a la animación de manera directa e indirecta como películas dirigidas netamente a un público infantil.

Al principio de su monólogo, Amy Schumer dijo en broma que no había visto mucho a los nominados. Sin embargo, afirmó que: “tengo un niño pequeño, así que acabo de ver Encanto 190 veces”-

Más tarde, Halle Bailey, al presentar el premio a la Mejor Película Animada, expresó que: “Las películas animadas constituyen algunas de nuestras experiencias cinematográficas más formativas como niños”. “Muchos niños ven estas películas una y otra vez”, dijo la también presentadora Lily James. Bailey agregó, “y una y otra y otra y otra y otra”.

“Veo que algunos padres saben exactamente de lo que estamos hablando”, dijo por su parte, la presentadora Naomi Scott.

Aunque se oyeron varias risas en el Dolby Theatre, varios directores discreparon con los chistes mencionados. Phil Lord, conocido por sus trabajos en animación en películas como The Lego Movie, Spider-Man: Into the Spider-Verse, y más reciente como productor por la nominada La Familia Mitchell vs. Las Máquinas, tuiteó: “Súper genial posicionar la animación como algo que los niños ven y los adultos tienen que soportar”.

Sin ir más lejos, el cortometraje chileno Bestia, nominado a un premio, abordaba una oscura y terrible historia de la dictadura en Chile, mientras que Flee, un documental animado, abordaba la historia de un refugiado que abandona Afganistán. Esa última obra fue nominada como Mejor Largometraje Documental y Mejor Largometraje Internacional, escapándose de la etiqueta de la película animada que es dirigida exclusivamente para niños.

Actualmente, el gremio de animación de Estados Unidos, (The Animation Guild [TAG] en inglés) está negociando para garantizar que los trabajadores de la animación reciban un salario igual de sus contrapartes en producciones live action. Bajo el lema #NewDeal4Animation, los animadores y miembros del gremio se reunieron el 20 de marzo en Burbank, California para apoyar el acuerdo.