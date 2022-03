La desconexión de la serie con el resto del MCU fue lo que convenció a Oscar Isaac y Ethan Hawke para participar en Moon Knight

Aunque a lo largo de los años Marvel Studios ha logrado reclutar a un montón de actores conocidos para interpretar a los héroes y villanos de sus películas, no deja de ser llamativo que uno de los primeros proyectos totalmente originales de la compañía para Disney Plus cuente con dos actores como Oscar Isaac y Ethan Hawke a la cabeza.

Después de todo, mientras series como WandaVision, Hawkeye, The Falcon and The Winter Solider y Loki contaron con personajes que ya se habían presentado en el MCU como parte central de su trama, Moon Knight tendrá la misión de establecer todo un nuevo aspecto para esa franquicia.

Pero aunque la presión de crear un rincón totalmente nuevo del mundo de los Vengadores podría ahuyentar a cualquiera, en el caso de Moon Knight habría sido lo que convenció a Oscar Isaac y Ethan Hawke de participar de esta apuesta.

Siguiendo sus comentarios anteriores respecto a la naturaleza de esa serie, en una reciente entrevista con IGN el propio Isaac contó que quiso encabezar Moon Knight por la distancia que tenía con el resto del MCU y el espacio creativo que ofrecía en ese sentido.

“Para mí, mi película favorita de Marvel sigue siendo la primera Iron Man. Ya sabes, es la que se siente como si se estuviera abriendo camino de alguna manera, y tiene una actuación tan indeleble, (donde Robert) Downey Jr. entra y es dueño de cada minuto que él está en la pantalla. También se siente bastante adulta, y es desordenada, porque es la primera, ¿sabes? Así que me gusta mucho”, dijo el actor.

“(Moon Knight) tuvo un enfoque similar, donde estamos construyendo esta cosa desde cero. Todavía está en el universo, pero eso no es parte de la trama, eso no es parte de la historia, se basa en sus propios términos, y es realmente una exploración interna de esta persona”, añadió. “Entonces, esta persona no está conectada con nada de su realidad que está sucediendo; eso es parte de su problema, ya sea Marvel o no. Entonces, realmente solo trata de meterse en la piel de este tipo”.

Mientras Isaac encabezará Moon Knight como el vigilante titular, Ethan Hawke será Arthur Harrow, un misterioso villano que complicará las cosas para Steven Grant/Marc Spector. Y, aunque aún no sabemos mucho sobre cómo será el personaje del actor, Hawke también se sumó a la serie por su independencia del resto del MCU.

“Me encanta, ya sabes, cuando ves Iron Man por primera vez, o cuando vi Black Panther por primera vez, donde no conozco la historia de origen, no conozco a todos los personajes, realmente me cuentan una nueva leyenda”, dijo Hawke. “Y estaba tan feliz cuando hablamos por primera vez sobre esto que se desconectó, porque nos da mucha más libertad. Y como miembro de la audiencia es lo que quiero, no quiero saber qué va a pasar (... ).Le da un poco más de originalidad, nos da una oportunidad”.

Por supuesto, el hecho de que Moon Knight no esté tan conectada estrechamente con otras apuesta de Marvel Studios no implica que esta serie se desarrolle fuera de esa franquicia. De hecho, en la misma entrevista Hawke tanteó que no sería extraño que esta apuesta continuará más allá de los capítulos planificados actualmente.

“(Moon Knight) vive y respira por sus propios méritos, funciona como una serie limitada, y si la gente está comprometida y emocionada por ella, entonces podría ser la historia de origen de algo más grande”, dijo el actor.

Moon Knight se estrenará este 30 de marzo en Disney Plus, pero para sobrellevar esa espera a continuación pueden ver un nuevo avance.