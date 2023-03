La etapa de Chip Zdarsky con Marco Checchetto en el cómic de Daredevil terminaría en agosto

Uno de los títulos más populares de Marvel Comics en la actualidad estaría preparándose para la despedida de su equipo creativo. Pese a que por el momento no hay ningún anuncio definitivo, Chip Zdarsky está tanteando el final de su etapa a cargo de la serie regular de Daredevil.

Zdarsky junto con el artista Marco Checchetto comenzaron su aclamada carrera en Daredevil durante 2019 y, según una gráfica compartida por el esctitor, en agosto de este año terminarían sus historias con Matt Murdock, Elektra Natchios y compañía.

Como podrán ver en el siguiente tweet, la imagen que publicó Zdarsky en Twitter incluye la leyenda “This is what God has done” (”Esto es lo que Dios ha hecho”) junto a un fondo negro que resalta la máscara quemada de Matt y los nombres de Checchetto y Zdarsky. Todo además de sentenciar “The Saga Ends” (”La Saga termina”).

Esta imagen evoca al teaser que anticipó el trabajo del equipo creativo en el cómic del Hombre Sin Miedo por allá en 2019, lo que hace aún más interesante su propuesta.

Si bien en estos minutos solo podemos especular sobre la trama que llevará al cierre de esta era del cómic de Daredevil, cabe señalar que la historia central más reciente involucra una batalla de Daredevil (Matt) y Daredevil (Elektra) contra The Hand y Frank Castle/The Punisher.