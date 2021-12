La franquicia de The Matrix llegó a Fortnite de la mano de gestos y un envoltorio

Si siempre quisieron llevar a su personaje favorito al mundo de The Matrix, probablemente ahora podrán hacerlo en el contexto de Fortnite.

Si bien el popular battle royale solo tendrá una colaboración acotada con la franquicia de Neo y Trinity, esta unión entre The Matrix y Fortnite permitirá que los jugadores puedan adquirir emotes inspirados en los personajes de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss.

Así, el primer emote de Fortnite inspirado en The Matrix permitirá que los jugadores esquiven balas como Neo.

Todo mientras que el segundo emote servirá para que se muevan como Trinity.

Y, si eso no es suficiente para ustedes, Epic Games también se lanzó un envoltorio con el clásico código de la saga creada por las Hermanas Wachowski.

Obviamente esta colaboración entre Fortnite y The Matrix es a propósito de The Matrix Resurrections, la nueva película de la saga que finalmente llegará esta semana a los cines. Todo mientras estos elementos de The Matrix ya están disponibles en la tienda de objetos de Fortnite desde este martes 21 de diciembre.