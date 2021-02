La historia de cómo David Lynch rechazó dirigir Return of the Jedi y su abogado le advirtió que había perdido millones de dólares

Return of the Jedi fue dirigida por Richard Marquand. Eso está establecido en todas las copias de la película, la historia de la franquicia espacial y la memoria de sus fanáticos. Sin embargo, antes de que el director de Eye of the Needle asumiera el cierre de la trilogía original de Star Wars, George Lucas consideró a otros cineastas para comandar el que por años quedó como el último capítulo cinematográfico de las aventuras de Luke Skywalker.

La historia dice que Lucas tuvo en cuenta a varios directores para dirigir Return of the Jedi, sin embargo, uno de los nombres más llamativos de ese listado era nada más ni nada menos que David Lynch. En ese entonces el creador de Twin Peaks era reconocido por su trabajo en El hombre elefante y, pese a que no tenía ningún interés en Star Wars, decidió reunirse con Lucas solo por conocer al responsable de la franquicia espacial.

“George me pidió que fuera a verlo y le hablara sobre la dirección de la que sería la tercera Star Wars”, explicó Lynch tiempo atrás. “Y tenía casi cero interés. Pero siempre admiré a George. George es un tipo que hace lo que ama. Y hago lo que amo. La diferencia es que lo que ama a George genera cientos de miles de millones de dólares. Así que pensé que debería ir y al menos visitarlo. Y fue increíble“.

Durante el mismo panel realizado años atrás, Lynch procedió a detallar cómo fue su reunión con Lucas y explicó que poco a poco fue entendiendo que dirigir la última película de la trilogía original de Star Wars no era una tarea para él.

“Primero tuve que ir a este edificio en Los Ángeles. Y tenía que conseguir una tarjeta de crédito especial y unas llaves especiales. Llegó una carta y un mapa“, relató Lynch. “Luego fui al aeropuerto y volé. Tenían un coche de alquiler listo para mí. Llaves. Todo estaba listo. Iba a conducir hasta este lugar. Entré en una oficina. Y estaba George. Habló conmigo un rato. Luego me dijo: ‘Quiero mostrarte algo’“.

“Justo en este momento, comencé a tener un poco de dolor de cabeza. Ya saben de lo que estoy hablando”, añadió el cineasta entre risas “Está bien.. (Lucas) me llevó arriba. Y me mostró estas cosas llamadas Wookies. Y allí ese dolor de cabeza se hizo más fuerte. Me mostró muchos animales y cosas diferentes. Luego me llevó a almorzar en su Ferrari. Y George es un poco bajo. Entonces, tenía el asiento hacia atrás y casi estaba acostado en el auto. Y estábamos volando por esta pequeña ciudad en el norte de California. Fuimos a un restaurante. No es que no me guste la ensalada. Pero eso es todo lo que tenían era ensalada”.

Lynch continuó contando que no fue una buena experiencia para él porque, mientras algunos habrían alucinado con los wookies, eso simplemente no era para él.

“Entonces tuve realmente...casi como una migraña. Y casi no podía esperar a llegar a casa. Incluso antes de llegar a casa, me arrastré hasta una cabina telefónica, llamé a mi agente y le dije: ‘¡No hay forma! ¡No hay forma de que pueda hacer esto! Él dijo: ‘David, David, David ... ¡Cálmate! No tienes que hacer esto’”, añadió el director. “Así que George, bendito sea, le dije por teléfono al día siguiente que debía dirigirla. Es su película”.

Pero Lucas no quería dirigir Return of the Jedi y aunque Lynch finalmente no fue parte del proyecto, el creador de Star Wars consiguió a Marquand para finalizar esa parte de la saga.

Por supuesto, en esa época dirigir Star Wars era un sueño para muchas personas pero Lynch tenía claro qué le interesaba hacer. No obstante, poco después de sentenciar su distancia con la saga espacial, el director llamó a su abogado y recibió una pertinente reprimenda.

“(Lucas) inventó todo al respecto. Pero realmente no le encanta dirigir. Entonces alguien más dirigió esa película. Pero llamé a mi abogado y le dije que no iba a hacerlo. Y él dijo: ‘Acabas de perder, no sé cuántos millones de dólares’”, añadió Lynch. “Pero está bien“.

Lynch eventualmente incursionó en otra franquicia de ficción de la mano de su adaptación de Dune, pero eso tampoco entregó los resultados esperados y actualmente el libro de Frank Herbert se prepara para recibir otra cinta. Todo mientras Lynch sigue lidiando con la cuarentena de la mano de notables informes del tiempo en su canal de YouTube.