La interacción entre Flash y Batwoman tendría elementos inesperados en el nuevo crossover del Arrowverso

Cuando The CW presentó al crossover más reciente del Arrowverso, “Crisis en Tierras Infinitas”, la pandemia del coronavirus todavía parecía algo lejano, Arrow, Black Lightning y Supergirl aún estaban al aire, y Ruby Rose era la protagonista de Batwoman.

En ese sentido, todo apunta a que “Armageddon” será un crossover bastante distinto teniendo en cuenta que de partida no involucrará a varias series, sino que se desarrollará por completo como parte de la octava temporada de The Flash. Todo mientras Grant Gustin, el propio actor detrás del velocista escarlata comentó que algunas dinámicas nuevas también entrarían en juego.

Particularmente, en el marco de una entrevista con EW, Gustin anticipó que el encuentro entre Barry Allen y la nueva Batwoman, Ryan Wilder, implicaría algunas sorpresas.

“Sin hacer demasiados spoilers, no va a ser lo que todos esperarían”, señaló Gustin “Para cuando nos hayamos cruzado en el programa, no será un equipo típico de Flash y Batwoman, creo que es todo lo que puedo decir. Fue genial tener a Javicia (Leslie, la actriz tras Batwoman) en el set. Ya nos habíamos contactado fuera del set. En realidad, ella ha entrenado con mi esposa y hemos salido de vez en cuando, y realmente me agrada. Así que fue genial estar realmente en el set con ella, pero no va a ser el equipo Flash-Batwoman per se que la gente probablemente esté esperando“.

Mientras aún hay un grado de misterio respecto al sentido de las palabras de Gustin, los fanáticos de Batwoman también querrán tener en cuenta que según Eric Wallace, el showrunner de The Flash, la heroína y Black Lightning serían claves en este evento que enfrentará a Barry Allen con Despero.

“No podría contar ‘Armageddon’ como una historia en cinco partes sin Black Lightning y Batwoman. Tenían que estar en esta historia”, señaló Wallace antes de remarcar los desafíos logísticos de la aparición de Javicia Leslie como Ryan Wilder/Batwoman y comentar que ese personaje tendría un gran momento en “Armageddon”.

“Creo que una de las escenas más especiales de ‘Armageddon’ es una escena que involucra a Batwoman y otro personaje que permanecerá sin nombre”, anticipó el showrunner. “Creo que es el tipo de escena que nuestro público ha estado esperando durante años para ver y finalmente lo conseguimos. No puedo esperar para compartirla con el público”.

El primer episodio de la octava temporada de The Flash y por ende el inicio de “Armageddon” será emitido este 16 de noviembre en Estados Unidos.