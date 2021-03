La Justice League de Zack Snyder solo está por debajo de The Dark Knight en IMDB

El popular portal IMDB tiene un sistema de notas en el que cualquier persona puede calificar un título. A pesar de ese factor, no pocas personas utilizan las calificaciones de esta base de datos para tener claro si le dan o no una oportunidad. Por otro lado, también se generan verdaderas batallas entre fans que buscan inclinar la balanza en favor de sus películas favoritas. Por eso hay muchos que dan una nota perfecta, pero también otros que dan un 1 solo para arruinar la nota de otras producciones.

Con todo lo anterior en cuenta, con la Justice League de Zack Snyder está sucediendo lo que generalmente ocurre con los blockbusters muy populares: su nota es muy, muy alta. Tanto así, que por ahora es la segunda película de superhéroes con la mejor calificación.

Con una nota de 8.4, el Snyder Cut solo es superado por The Dark Knight de Christopher Nolan. Aquella película de Batman tiene una calificación de 9.

Justice League tiene por ahora la misma calificación en el portal que Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War, Joker, The Dark Knight Rises y Spider-Man: Into The Spider-Verse. Pero debido a la popularidad actual, la película de Snyder está listada antes que las otras.

El top ten lo cierran Batman Begins (8.2), Logan (8.1) y tres películas empatadas con una nota 8: Guardianes de la Galaxia, The Avengers y Deadpool.

Por último, la versión 2017 de Warner Bros tiene una nota de 6.2, lo que refleja que su recepción no es tan negativa como el de otras producciones de superhéroes.

¿Cuál es la película de superhéroes con la peor nota? Steel con Shaquille O’Neal que tiene un 2.8 de calificación.