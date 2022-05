La Master League no estará disponible para eFootball hasta 2023

A pesar de los esfuerzos de Konami, eFootball, el sucesor de Pro Evolution Soccer, no ha logrado el éxito esperado con su modelo free to play, y a las críticas por bugs y falta de contenido, ahora se suma el hecho de que la Master League no estará disponible hasta 2023.

Este 2 de junio se espera que llegue la segunda temporada del juego, así como la versión para iOS y Android, en este contexto es que desde Konami detallaron el camino que seguirá el juego en los próximos meses, informando además, que habrá que esperar por la Master League y se venderá como contenido de pago (DLC).

Junto con esto es que mencionaron que más adelante este 2022, los jugadores podrán crear salas en línea y jugar partidos entre equipos creados en Dream Team, a la vez algunas funciones de edición estarán disponibles para fines de 2022, y para la misma época se espera que llegue el cross-play entre consolas y PC.

En cuanto al contenido pagado, mencionan que “la cantidad de equipos que se pueden usar en ligas y equipos de clubes se ampliará y distribuirá como contenido pago adicional para fines de 2022″.

Cabe recordar que el desastroso lanzamiento que tuvo el título lo convirtió en uno de los juegos peor valorados de Steam, a la vez que recientemente desde Konami han reconocido que el juego no estaba listo para cuando fue lanzado.

Recientemente el juego recibió su parche 1.0.0, el cual buscaba solucionar diversos bugs, así como problemas en la jugabilidad.