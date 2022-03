La nueva Liga de la Justicia encabeza las portadas variantes de Dark Crisis, el próximo evento de DC Comics

Una nueva formación de la Liga de la Justicia es parte de las portadas variantes para el primer número de Dark Crisis, el próximo evento de DC Comics.

Si bien aún no se revelan todos los pormenores de la trama de esta historia escrita por Joshua Williamson, ya está claro que los eventos de Dark Crisis arrancarán después de la muerte de la formación actual de la Liga de la Justicia.

En ese sentido, mientras la versión del equipo encabezada por Superman/Clark Kent, Batman/ Bruce Wayne y Wonder Woman/Diana Prince no saldrá victoriosa de una importante batalla, la Tierra no se quedará sin héroes y las portadas variantes para la primera entrega de Dark Crisis revelan a los personajes que tomarán el relevo del equipo.

Por supuesto, para quienes leyeron las entregas de Future State de DC Comics, esta formación no es una sorpresa ya que contiene a gran parte delo integrantes de esa Liga de la Justicia del futuro con Yara Flor como Wonder Woman, Jon Kent como Superman, Jace Fox como Batman y Jo Mullein como Green Lantern. Todo mientras que en lugar de Andy Curry, la hija de Arthur y Mera, el papel de Aquaman está en manos de Jackson Hyde y, al menos en las portadas variantes, no hay ningún Flash (en Future State el velocista era Jess Chambers).

La formación actual de la Liga de la Justicia incluye a Clark Kent/Superman, Bruce Wayne/Batman, Diana Prince/Wonder Woman, Barry Allen/The Flash, John Stewart/Green Lantern, J’onn J’onzz/Martian Manhunter, Kendra Saunders/Hawkgirl, Arthur Curry/Aquaman, Oliver Queen/Green Arrow y Dinah Laurel Lance/Black Canary.

De acuerdo a los planes de DC, la muerte de la Liga de la Justicia ocurrirá en Justice League #75 en el contexto de una batalla contra un grupo denominado como Dead Army. Y desde allí, con algunos sobrevivientes, arrancará la trama de Dark Crisis donde Pariah, ese personaje clave de Crisis en Tierras Infinitas, tratará de adquirir el poder de The Great Darkness y provocará un nuevo desafío para los héroes.

En ese sentido, otras portadas variantes de Dark Crisis recogidas por CBR muestran a la Batifamilia, Pariah, Darkseid y Superman sumergido en la oscuridad.

Dark Crisis #1 será publicado en julio.