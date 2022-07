La opción de incluir a Daredevil en la serie sorprendió a la guionista de She-Hulk

Si todavía tenían algún tipo de duda al respecto después del tráiler más reciente de la serie, Jessica Gao no quiere que sigan especulando y ratificó que el Daredevil de Charlie Cox tendrá su siguiente aparición en el MCU durante la serie de She-Hulk.

En una entrevista con el portal Collider la guionista principal de She-Hulk no solo confirmó que Cox será parte del programa como Matt Murdock, sino que también expresó que le costó creer que efectivamente el actor y ese personaje serían parte de la serie enfocada en Jennifer Walters.

Gao comenzó explicando que por la naturaleza interconectada y el hermetismo que maneja Marvel Studios con sus proyectos muchas veces los creativos no pueden usar todos los personajes que quieren en una historia.

“Debido a que todo en el MCU está tan interconectado, solo tenías que saber que todo lo que quieres hacer tiene sus límites, y tienes que averiguar cuáles son los límites antes de que realmente puedas tomar decisiones difíciles. Entonces, a veces se nos ocurría una idea o un personaje que queríamos usar, pero tienes que detenerte y preguntar para asegurarte de que no se haya usado ya, o que no haya otro plan. Y la mitad de las veces eso sucedía, y tenías que desechar todo y empezar de nuevo”, dijo Gao.

En ese sentido, cuando el equipo de She-Hulk recibió la autorización para usar a Daredevil en la serie, las dudas no desaparecieron rápidamente.

“No creo que alguna vez, en un millón de años, pensamos que se nos permitiría usarlo, porque no sabíamos cuál era el estado del personaje. Y luego, no recuerdo cómo, obtuvimos información que iba a volver y que era Charlie Cox, y dijimos; ‘Espera, ¿eso significa que podemos usarlo? ¿Podemos?’ Y cuando nos dijeron que sí, quiero decir, no podíamos creerlo, pensamos que nos estaban haciendo una broma. Seguimos escribiéndolo y seguimos con la historia pensando: ‘Está bien, en cualquier momento ello nos van a decir que no podemos usarlo. Cometieron un error. En realidad no tienen los derechos’. Pero seguía (volviéndose) más y más real. ¡Y era tan difícil mantener ese secreto!”, añadió.

Pero el secreto ya fue divulgado con el tráiler de She-Hulk en la Comic-Con de San Diego 2022 y aunque todavía no sabemos qué papel tendrá Matt en la trama de la serie sobre la abogada superpoderosa, todo eso comenzará a resolverse cuando She-Hulk: Defensora de Héroes se presente el 17 de agosto en Disney Plus.