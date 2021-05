La película de Batgirl para HBO Max será dirigida por los responsables de Bad Boys For Life

Después de pasar varios años en desarrollo y quedar durante un buen tiempo rodeada por la incertidumbre, la película de Batgirl está comenzando a tomar forma.

Durante este miércoles, The Hollywood Reporter reveló que la cinta que está siendo desarrollada por Warner Bros y DC Entertainment finalmente escogió a Bilall Fallah y Adil El Arbi como sus directores.

El dúo que comandó Bad Boys For Life dirigirá la película de Batgirl en base a un guión realizado por Christina Hodson (Birds of Prey, The Flash). Todo mientras Kristin Burr (Cruella) será productora.

“Con Batgirl, esperamos llevar a la audiencia a un paseo divertido y ver un lado diferente de Gotham”, comentó Burr. “El guión de Christina está lleno de espíritu. Adil y Bilall tienen una energía emocionada y alegre que es contagiosa, lo que los convierte en los cineastas perfectos para este Batiproyecto. Y estoy emocionada de poder ser parte del universo de DC, lo cual es genial “.

Si bien por ahora no hay una sinopsis de la película, su historia se enfocará en Barbara Gordon, la hija del Comisionado de la policía de Gotham, James Gordon.

Por supuesto, Barbara es una de las portadoras más famosas del traje de Batgirl. Sin embargo, no es la única heroína que ha usado ese nombre y en los cómics también se ha desempeñado como Oracle.

Una película de Batgirl es un proyecto que lleva varios años dando vuelta al interior de Warner Bros y en un minuto contó con Joss Whedon vinculado como director y guionista. Pero eventualmente el creador de Buffy the Vampire Slayer dejó esa iniciativa dando pie a una larga incertidumbre sobre el proyecto.

Así, aunque todavía no existen tantos detalles, ahora también se reveló que esta cinta se está desarrollando con miras a un estreno en el streaming HBO Max.