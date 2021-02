La película de Mortal Kombat mostrará el origen de Scorpion e incluirá a su famosa frase

Scorpion es uno de los personajes más famosos de Mortal Kombat por lo que aunque la nueva película basada en el famoso videojuego también contará con luchadores como Sub-Zero, Liu Kang y Raiden, lo que mostrará respecto a Hanzo Hasashi sigue siendo uno de los puntos más llamativos.

En ese sentido, y en la antesala del lanzamiento del primer tráiler de la película, desde Entertainment Weekly decidieron revelar más detalles sobre el papel de Scorpion en la nueva cinta de Mortal Kombat.

De acuerdo a EW, la película de Mortal Kombat arrancará con una escena ambientada en el Japón feudal donde Hanzo Hasashi será atacado por Bi-Han “en lo que es el último movimiento entre dos clanes en guerra”. En ese contexto, la película mostrará cómo Hanzo fabricará su arma característica: “toma la hoja kunai que su esposa usaba para cuidar el jardín, la modela con la punta de un látigo y desata el infierno”, describe el sitio.

Simon McQuoid, el director de la nueva adaptación del juego de los fatalities, advirtió que “la película trata, en parte, del nacimiento de Scorpion” por lo que además de la mencionada escena pueden esperar más del personaje incluyendo a su famosa frase de los videojuegos.

Después de todo, de acuerdo a Hiroyuki Sanada, el actor que tendrá la misión de interpretar a Scorpion, le tocará decir el clásico “Get over here!” (”¡Ven aquí!”) del personaje.

Durante la misma entrevista con EW, Sanada relató que no estaba muy familiarizado con la franquicia de Mortal Kombat, sin embargo, aparte de investigar para el papel cuando fue escogido para la película, notó una eufórica reacción por parte del equipo y el elenco cuando plasmó esa parte de Scorpion.

“(Scorpion) tiene dos palabras famosas, un remate o algo así, que realmente disfruté”, comentó Sanada en referencia al icónico “Get over here!” del personaje. “Cuando realicé ese movimiento característico con las palabras en el ensayo en el set por primera vez, tuve una gran reacción del elenco y el equipo. Dijeron: ‘¡Sí! He esperado este momento’. Entonces me di cuenta de lo popular que es este movimiento“.

Pero la película de Mortal Kombat no solo mostrará los orígenes y las habilidades de lucha de Scorpion, y Sanda promete que también detallará cómo el personaje es “un hombre de familia transformado en una máquina de pelea”.

Sanada ha participado en decenas de producciones a lo largo de su carrera, sin embargo, expresó que sintió una gran presión al asumir el papel de Scorpion. “Esta fue la primera vez que interpreté a un personaje famoso. Todos conocen sus armas y su estilo. Entonces, sentí mucha presión”, reveló el actor.

Mortal Kombat se estrenará el 16 de abril en Estados Unidos.