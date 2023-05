La película de Slam Dunk ya es el quinto anime más exitoso de la historia

A pesar de que aún no se ha estrenado en Latinoamérica, The First Slam Sunk sigue adelante en su exitoso avance en los cines de todo el mundo y ya se instaló como la quinta producción de anime más exitosa de la historia.

A la fecha, la producción centrada en el equipo de básquetbol Shohoku ha recaudado más de $258 millones de dólares desde su estreno en Japón el pasado 3 de diciembre. No solo eso, esa cifra le permitió desplazar a las cifras obtenidas por One Piece Film: Red.

En ese escenario, solo cuatro producciones japonesas han recaudado más dinero a nivel mundial:

1.- Demon Slayer the Movie: Mugen Train ($507 millones de dólares)

2.- El Viaje de Chihiro ($395 millones de dólares)

3.- Your Name ($382 millones de dólares)

4.- Suzume ($319 millones de dólares)

Además de la película de Slam Dunk y la de One Piece, el Top Ten también cuenta con producciones como El increíble castillo vagabundo, Ponyo, Jujutsu Kaisen 0 y Weathering with You. Es decir, en total hay seis producciones estrenadas después del año 2020 en la lista.

Lo anterior dejó bastante atrás a Stand By Me Doraemon, Pokémon: The First Movie, La Princesa Mononoke, El Mundo Secreto de Arrietty, The Wind Rises y Pokémon: The Movie 2000, las cuales estaban en el Top Ten hace tres años atrás.