La película de Star Wars de Kevin Feige podría haber contado con los hermanos Russo como directores

Kevin Feige y los Hermanos Russo han colaborado en varios proyectos de Marvel Studios, pero según los directores existieron conversaciones para extender esa alianza más allá del MCU.

Durante una aparición el podcast “Smartless” Joe y Anthony Russo contaron que habrían conversado con Feige sobre la opción de dirigir su película de Star Wars.

Como recordarán en 2019 se reveló que Kevin Feige estaba desarrollando un proyecto para el cine de Star Wars y posteriormente se indicó que esa apuesta sería escrita por Michael Waldron (Doctor Strange in the Multiverse of Madness). Pero aunque el proyecto pasó un buen tiempo en desarrollo, nunca se revelaron detalles sobre su propuesta y finalmente fue cancelado a inicios de este año.

Así, ahora que esa producción no está en la grilla de Lucasfilm, los Hermanos Russo revelaron que conversaron con Feige para dirigir esa cinta.

“Nos encanta ‘Star Wars’”, dijo Joe Russo. “Kevin Feige es un gran fanático de ‘Star Wars’, y hubo algunas conversaciones iniciales sobre tal vez asociarse con Kevin para hacer ‘Star Wars’”.

Si bien nunca se detalló cuál sería la trama de la cinta de Star Wars producida por Feige y por ahora se desconoce si otros directores aparte de los Hermanos Russo rondaron el proyecto, en marzo de este año se explicó que la cancelación de la cinta de Feige se debería a lo ocupado que está el ejecutivo que manda el MCU.