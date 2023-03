Las películas de Star Wars de Kevin Feige y Patty Jenkins ya no están en desarrollo

Saquen a dos películas del listado de proyectos de Star Wars que están en desarrollo al interior de Lucasfilm. En vísperas de la “Star Wars Celebration 2023″, Variety reveló que dos llamativos proyectos habrían sido cancelados.

Ante todo, en un desarrollo que quizás muchos veían venir, el portal sostiene que Rogue Squadron, la cinta dirigida por Patty Jenkins que fue anunciada con bombos y platillos en 2020, “ya no está en desarrollo activo en el estudio”.

Previamente se había reportado que Rogue Squadron finalmente no se produciría en los plazos contemplados inicialmente, pero Jenkins aseguró que el proyecto seguiría en pie. Algo que ya no sería el caso según Variety.

Pero aunque la cancelación de Rogue Squadron no es tan sorprendente, quizás lo más llamativo del reporte de Variety es que la película de Star Wars producida por el mandamás de Marvel Studios, Kevin Feige, también habría sido descartada.

Como recordarán en 2019 se reportó que Feige produciría una película de Star Wars que sería escrita por Michael Waldron (Doctor Strange in the Multiverse of Madness), pero aunque hasta mayo del año pasado esa apuesta estaba avanzando, ese ya no sería el caso y la cinta “ya no está en desarrollo activo en Lucasfilm”.

El reporte de Variety dice que aquella cancelación en el desarrollo de la película de Feige se debería a lo ocupado que está el ejecutivo con el MCU al igual que Waldron, quien tiene la misión de escribir Avengers: Secret Wars.

Tengan en cuenta que mientras Rogue Squadron y la cinta de Feige no seguirían en desarrollo, Lucasfilm todavía estaría interesado en la trilogía de Rian Johnson pese a que la ocupada agenda del director pone dudas sobre los plazos de su posible realización. Todo mientras la compañía también seguiría contemplando la película que será dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy en base a un guión de Damon Lindelof y el proyecto de Taika Waititi.

De hecho, aunque Lucasfilm no ha revelado cuál será su siguiente película en llegar a los cines, la cinta de Waititi se perfilaría como el proyecto con mayor avance y Variety reporta que el director sigue trabajando en la cinta en la que también podría tener un papel.

Si bien actualmente hay varias dudas sobre los planes cinematográficos de Star Wars, se espera que plan de Lucasfilm al respecto sea revelado en la “Star Wars Celebration” que se desarrollará en Londres entre el 7 y el 10 de abril.