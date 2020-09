La película live-action de Hot Wheels encontró a sus guionistas

La película live-action de Hot Wheels dio un paso más para convertirse en realidad. Durante esta semana Warner Bros. contrató a Neil Widener y Gavin James para escribir el guión del proyecto centrado en la famosa marca de autos de Mattel.

Widener y James todavía no cuentan con películas realizadas en su currículum, sin embargo, están trabajando en los guiones para la secuela de San Andreas y Now You See Me 3.

En ese sentido, si bien aún se desconoce cuál será la apuesta del dúo para llevar a la franquicia de Hot Wheels a la pantalla grande, desde The Hollywood Reporter aseguran que la propuesta de Widener y James venció a otras presentadas al estudio por “varios jugadores más establecidos”

La idea de concretar una película live-action de Hot Wheels fue anunciada a inicios de 2019, pero el proyecto no había avanzando mucho hasta ahora. De hecho, esta iniciativa que será producida por Robbie Brenner de Mattel aún no cuenta con un director vinculado ni tampoco tiene con una fecha de estreno tentativa.