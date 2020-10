La primera foto de la nueva Scream presenta a Gale Weathers

Las filmaciones ya se llevan a cabo para relanzar a la saga de Scream en el cine, incluyendo el retorno del trío de personajes que estuvo al frente de las cuatro películas anteriores: Sidney Prescott, Dewey Riley y Gale Weathers.

Este última, interpretada por Courtney Cox, es el foco de los trabajos que se llevan a cabo actualmente, por lo que ya tenemos la primera imagen filtrada desde el set Scream 5.

Por ahora no existen mayores detalles sobre la historia, pero al menos sirve de señal para tener claro que el terror de Ghostface volverá en el mediano plazo.

La nueva película está siendo dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, quienes forman el grupo cinematográfico Radio Silence (Ready or Not, V / H / S), a partir de un guión de James Vanderbilt (Murder Mystery, Zodiac, The Amazing Spider-Man) y Guy Busick. (Ready or Not, Castle Rock).

Producida por Spyglass bajo el amparo de Paramount Pictures, la nueva entrega será entrenada el 14 de enero de 2022.