La producción de la cuarta temporada de The Mandalorian podría postergarse por la huelga de guionistas

Solo han pasado algunas semanas desde que The Mandalorian presentó al último episodio de su tercera temporada, pero el desarrollo del cuarto ciclo de la serie podría tardar un poco más de lo presupuestado.

Si bien Disney Plus aún no anuncia oficialmente otro ciclo de la serie, el desarrollo de una cuarta temporada de The Mandalorian se viene discutiendo desde antes del estreno del tercer ciclo cuando el showrunner Jon Favreau aseguró que ya había escrito las bases de esa entrega.

Pero aunque en ese escenario sería fácil imaginar que la cuarta temporada de The Mandalorian podría llegar bastante rápido, el paro de guionistas podría cambiar los planes y es que, de acuerdo a Deadline, Disney Plus “probablemente aplazará el inicio de la producción de la cuarta temporada” de la serie sobre Din Djarin y Grogu.

Después de todo, aunque Favreau afirmó que ya tendrían guiones para esos nuevos capítulos, la huelga de guionistas igualmente afectaría a la producción que planeaba comenzar su rodaje en septiembre de este año.

Recuerden que la paralización impulsada por el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos comenzó el pasado 2 de mayo y aunque series de Disney Plus como Daredevil: Born Again y Andor no han pausado sus filmaciones, en estos minutos están avanzando sin guionistas o showrunners como Tony Gilroy en el caso de la serie de Cassian.