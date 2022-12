La próxima película de Fear Street ya habría encontrado a su directora

El desarrollo de la próxima película de Fear Street finalmente estaría avanzando. Pese a que Netflix todavía no oficializa sus planes para Fear Street, esta semana se reveló que la cinta ya habría encontrado a su directora.

Concretamente de acuerdo al portal Above the Line, Chloe Okuno (Watcher) dirigirá la siguiente película de Fear Street para Netflix.

Como Netflix todavía no anuncia oficialmente a este proyecto, por ahora no hay detalles sobre la trama o elenco que contemplará la nueva Fear Street. No obstante, cabe recordar que la trilogía que originó esta nueva saga inspirada en las novelas de R.L Stine comenzó en 2021 con Fear Street Part One: 1994, Fear Street Part Two: 1978 y Fear Street Part Three: 1666, tres cintas que se estrenaron consecutivamente en Netflix para contar historias ambientadas en distintas épocas pero con un hilo conductor común.

Por ahora no hay una fecha de estreno para Fear Street 4.