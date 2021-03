La próxima película de La Masacre de Texas traerá de regreso a Sally, la única sobreviviente de la entrega original

La única sobreviviente de la película original de La Masacre de Texas volverá a aparecer en la nueva entrega de la franquicia.

De acuerdo al portal Bloody Disgusting, la nueva película de La Masacre de Texas reclutó a Olwen Fouéré (Mandy, Sea Fever) para interpretar a Sally Hardesty.

En la cinta de 1974 dirigida por Tobe Hooper, Sally fue interpretada por Marilyn Burns y quedó como el único personaje que logró escapar de Leatherface. Pero parece que en esta nueva película Hardesty volverá a encontrarse con el temible personaje de la motosierra en el marco de una historia que servirá como secuela de la entrega original.

La nueva película de La Masacre de Texas fue dirigida por David Blue Garcia (Tejano) y lamentablemente no pudo contar con Burns como Sally porque la actriz falleció en 2014 y solo alcanzó a participar de Chainsaw Massacre: The Next Generation y Texas Chainsaw 3D aunque en ninguna de esas películas volvió a interpretar a Sally.

Actualmente el estreno de esta nueva producción que aparentemente solo se llamará La Masacre de Texas sigue fijado para este 2021, pero eso podría cambiar por la pandemia.