La próxima película de Superman incluiría a miembros de The Authority

Mientras siguen adelante los reportes sobre el proceso de casting que se perfile para tomar una determinación, un nuevo reporte da luces del tipo de historia que podría marcar a Superman: Legacy, la primera película del nuevo Universo DC, la cual será dirigida por James Gunn.

Una información de The Hollywood Reporter planteó que la próxima película del hombre de acero contará con la presenta de algunos personajes que forman parte del equipo conocido como The Authority-

Dicho equipo, que tendrá su propia película en el nuevo mando de DC con un guión co-escrito por Gunn, fue creado por el sello Wildstorm a partir del trabajo del escritor Warren Ellis y el dibujante Bryan Hitch. Asimismo, tomando como base lo hecho por el propio Ellis en sus cómics de Stormwatch, este equipo avanzaba bajo la idea de que The Authority lograba cumplir sus misiones encubiertas por cualquier modo que sea necesario. Y por eso a comienzos de siglo eran vistos como la contraparte oscura de un superhéroe como Superman.

Según el informe de THR, la idea por ahora sería elegir a los roles de The Authority y Lex Luthor después de que la producción elija a sus nuevos Clark y Lois. Sin embargo, por ahora no hay información oficial sobre los planes de Gunn y Warner Bros.

Lo llamativo en todo caso es que The Authority inicialmente estaban fuera del universo DC, pero terminaron incorporándose en los últimos años. No solo eso, el cómic Superman & the Authority de Grant Morrison y Mikel Janín presentó una versión del equipo armada por el propio Superman.

Lo otro importante de agregar es que uno de los cómics más celebrados de Superman, “¿Qué tiene de divertido la Verdad, la Justicia y el estilo de vida americano?” del escritor Joe Kelly y los artistas Doug Mahnke y Lee Bermejo, presentaba cómo Superman se retiraba luego de la irrupción de un violento y popular equipo de vigilantes inspirado directamente en the Authority. Dicha historia fue adaptada en una película animada llamada Superman vs. The Elite.

Y como si todo lo anterior no bastase, el líder de The Elite, Manchester Black, finalmente fue incorporado a The Authority como parte del cómic de Morrison, por lo que no debiese sorprender que la historia de Joe Kelly haya inspirado también a James Gunn y veamos a ese personalmente finalmente en el cine junto a Jenny Sparks o tipos como Apollo y Midnighter.