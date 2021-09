La próxima semana se podría revelar una actualización sobre las adaptaciones de Tokyo Revengers

La primera temporada del anime de Tokyo Revengers concluyó su emisión un par de semanas atrás, sin embargo, aún no hay claridad respecto a cómo continuará esta adaptación del manga de Ken Wakui. Pero para fortuna de los fanáticos de la historia de Takemichi y la Tokyo Manji, eso podría cambiar a comienzos de octubre.

Si bien aún no hay nada oficial, un reporte de Manga Mogura sostiene que durante el próximo 6 de octubre se revelaría “nueva información sobre algún tipo de adaptación (película / serie)” de Tokyo Revengers.

Por supuesto, por ahora no está claro qué podría contemplar este supuesto anuncio que tomaría lugar en la revista Weekly Shounen. No obstante, no parece descabellado considerar que pueda involucrar a una potencial segunda temporada del anime. Pero por ahora eso son solo especulaciones.

Tokyo Revengers se centra en la historia de Takemichi Hanagaki, un joven que tras un accidente en una estación de tren viaja al pasado y comienza una misión para evitar que su novia de secundaria, Hinata Tachibana, muera debido a las acciones de la pandilla conocida como Tokyo Manji.