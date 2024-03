La sangre marca al breve primer teaser de la nueva película de El Cuervo

En la antesala del lanzamiento de un primer tráiler oficial, lo que se llevará a cabo este jueves, en el estudio Lionsgate presentaron un primer teaser tráiler para la nueva versión cinematográfica de El Cuervo.

Protagonizada por Bill Skarsgård (IT), el remake presentará una nueva versión de la ya clásica historia de Eric Draven, quien logra volver a la vida para vengar su propio asesinato y el de su novia, Shelly Webster (FKA Twigs).

Con Rupert Sanders (Snow White and the Huntsman, Ghost in the Shell) como director, obviamente la principal barrera de esta nueva película la representa el cariño y devoción que genera la película noventera de Brandon Lee, quien murió y fue inmortalizado en el set dando vida a Eric Draven.

En esa línea, la promesa de Lionsgate apunta a que esta película será “una nueva adaptación para las audiencias de hoy” que respetará el legado de la película original a partir del cómic creado por James O’Barr.

Vean el breve teaser a continuación.

El Cuervo llegará a los cines el 7 de junio de 2024.