La serie animada Mis Aventuras con Superman tendrá un cómic

Aunque aún falta para el estreno de la segunda temporada de la serie Mis Aventuras con Superman, en DC Comics ya anunciaron un cómic que funcionará como un tie-in que rellenará los vacíos entre la primera y la segunda tanda de episodios de la serie animada.

Escrita por Josie Campbell, con experiencia en cómics como Wonder Woman y New Champion of Shazam, además de trabajar en la escritura y producción de la serie animada, el cómic estará dibujado por Pablo M. Collar y continuará explorando lo que sucedió después de la batalla contra el General Zod y el nuevo estatus de millonario de Jimmy Olsen tras vender su blog.

En esa línea, la sinopsis adelanta que Clark enfrentará una solitaria Navidad en Metropolis, mientras investiga a un monstruo en las alcantarillas de la ciudad. Y eso lo llevará a iniciar una investigación junto a Lois y Jimmy, detectando que el monstruo en cuestión... absorbe todo lo que toca. Todo fan de Superman obviamente entiende lo que aquello significa.

Según Campbell, la miniserie se enfocará en una historia que no estuvo en la primera temporada de la serie, pero el plan es concretar algo que tenga el mismo tono de la celebrada propuesta animada.

Las siguientes son las portadas.