La serie de Mentiras Verdaderas fue cancelada

La cadena de televisión estadounidense CBS ha cancelado a Mentiras Verdaderas, su nueva serie inspirada en la película de 1994 mismo nombre.

Pese a que Mentiras Verdaderas todavía no emite el final de su primera temporada y recién debutó durante marzo de este año en Estados Unidos, Deadline indica que CBS decidió que no seguirá adelante con ese proyecto y canceló la serie.

Aquella cancelación está enmarcada en la decisión del canal de no seguir adelante on otras apuestas como East New York, pero también responde a una baja audiencia de Mentiras Verdaderas. Después de todo, la serie fue el programa con guión que registró el desempeño más bajo en esta temporada para CBS.

La serie de Mentiras Verdaderas era protagonizada por Steve Howey con Ginger Gonzaga y su equipo creativo amparado por 20th Century incluía a Matt Nix como creador.