La serie de Obi-Wan tendrá “cameos maravillosos” según Rupert Friend

Hasta el momento está confirmado que la serie de Obi-Wan Kenobi para Disney Plus no solo contará con el regreso de x como el querido Jedi titular, sino que también involucrará a Hayden Christensen como Darth Vader, mostrará a un pequeño Luke Skywalker, incluirá a Owen Lars y, por supuesto, marcará el debut en el terreno de las producciones live-action de los Inquisidores.

Pero aunque eso ya es bastante para entusiasmar a los fanáticos de la saga espacial, Rupert Friend sostiene que la siguiente serie de Star Wars tendría aún más sorpresas.

El actor que interpretará al Gran Inquisidor conversó con HeyUGuys en el contexto de la promoción de su nueva serie, Anatomy of a Scandal, y tanteó que Obi-Wan Kenobi tendría “cameos maravillosos” como parte de su propuesta.

“Si es posible estar más emocionado de lo que la gente ya está, lo estaría. Creo que (la serie) es una de las adiciones más emocionantes al canon de Star Wars. Creo que Ewan McGregor está haciendo cosas con ese papel que es un sueño para los fanáticos de las películas originales. Ya sabes, obviamente no podemos tener a Alec Guinness de vuelta, pero creo que Ewan nació absolutamente para interpretar ese papel”, dijo Friend. “Y hay cameos maravillosos de personas que obviamente no puedo decirte, pero abundan los easter eggs. Sí, es un viaje emocionante”.

Obi-Wan Kenobi estará ambientada en el período entre Revenge of the Sith y A New Hope, por lo que con esa consideración hay varios personajes sorpresa que podrían formar parte de su trama. De hecho, hay rumores que apuntan a apariciones de figuras como Leia, Bail Organa, Qui-Gon Jinn y el Comandante Cody. Pero nada de eso está confirmado y Friend perfectamente podría estar apuntando a cameos de otros personajes.

El estreno de Obi-Wan Kenobi está programado para este 27 de mayo.