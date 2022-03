La serie de Patricio Estrella fue renovada para una segunda temporada

Patricio Estrella continuará sus aventuras en un nuevo ciclo de su serie. Si bien la primera temporada aún no termina su emisión, Paramount+ ya renovó a The Patrick Star Show para un segundo ciclo.

Según recoge Collider, la segunda temporada de The Patrick Star Show tendrá 26 episodios y seguirá explorando las andanzas de la estrella titular antes de los eventos de la serie de Bob Esponja.

“Esta próxima temporada de ‘The Patrick Star Show’ se embarcará en aventuras aún más imaginativas, coloridas e hilarantes, profundizando en la vida diaria y las escapadas de la familia Star. Durante más de 20 años, el amado Patricio Estrella ha brindado humor a los fanáticos de todo el mundo y estamos ansiosos por ver qué hace a continuación”, señaló Claudia Spinelli, vicepresidenta senior de animación de Big Kids en Nickelodeon.

A grandes rasgos The Patrick Star Show tiene como hilo conductor al programa ficticio que un joven Patricio realiza y da pie a alocadas historias para él y su familia.

El primer ciclo de The Patrick Star se puede ver en el streaming Paramount+ en Latinoamérica y se espera que la segunda temporada también esté disponible en esa plataforma en una fecha que aún no es anunciada.