La serie de Peacemaker comenzó sus filmaciones

Todavía faltan varios meses para el estreno de The Suicide Squad, sin embargo, el director de la nueva película de la Task Force X anunció que ya comenzó a trabajar en el rodaje de Peacemaker, la serie que se presentará como un spin-off de aquella cinta.

Durante el viernes pasado James Gunn utilizó sus redes sociales para contar que las filmaciones de la serie de Peacemaker ya comenzaron.

“Hace 5 meses, mientras estaba en cuarentena, casi había terminado de editarThe Suicide Squad y acababa de entregar un borrador de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y estaba esperando notas”, escribió Gunn. “Normalmente intentaría tomarme un descanso durante ese tiempo y me iría de vacaciones. Pero con el Covid eso no pasaría. Entonces, como no tenía nada más que hacer, comencé a escribir una serie de televisión sobre Peacemaker, principalmente por diversión ya que no creía que fuera a suceder”.

“Escribí la primera temporada completa en 8 semanas”, añadió el director.“Y ahora, aquí estoy en mi tráiler, en el primer día de rodaje. La vida es surrealista. Vamos (¡y vamos con seguridad!)”.

De acuerdo a lo que se ha revelado hasta ahora, esta serie abordará la historia de origen de Peacemaker y, además de John Cena en el papel principal, contará con Danielle Brooks como Leota Adebayo, Steve Agee como John Economos, Chris Conrad como Vigilante, Robert Patrick como Auggie Smith, y Jennifer Holland como Emilia Harcourt, entre otros.

Peacemaker aún no tiene una fecha de estreno, pero su apuesta inicial contemplará ocho episodios.