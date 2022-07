La serie de Percy Jackson recién podría llegar durante 2024

Hasta el momento Disney Plus no ha establecido ni siquiera una fecha tentativa para el estreno de su nueva serie basada en los libros de Percy Jackson, sin embargo, considerado que la serie ya comenzó sus filmaciones y ha escogido a gran parte de su elenco principal, durante mucho tiempo se ha especulado con un estreno durante 2023.

Pero aunque hasta el momento el streaming de Disney no ha confirmado ni ha descartado ese plazo, en una actualización de su blog Rick Riordan, el autor de los libros de Percy Jackson y productor de la serie, indicó que es probable que el programa no se estrene hasta 2024.

Riordan sustentó sus estimaciones en el extenso proceso que implica filmar una serie como Percy Jackson con los efectos visuales y disfraces que son necesarios para ejecutar de buena manera la historia del semidios. Así, aunque ya se estaría avanzando en varios episodios, el período de post-producción podría abarcar buena parte del próximo año.

“Escuché que ha habido algunas fechas muy poco realistas flotando en las redes sociales, así que estoy aquí para moderar sus expectativas”, escribió el autor. “Anteriormente, dije que mi mejor estimación personal era en algún momento de 2023 (se podría estrenar la serie). También les advertí que esto definitivamente podría cambiar. Ahora que entiendo un poco mejor el trabajo involucrado, esto es lo que estoy estimando: probablemente nos llevará hasta diciembre o hasta enero filmar todos los episodios de la primera temporada, que es aproximadamente un mes de filmación por episodio (ocho episodios en total), aunque muy a menudo estamos filmando piezas del 1x01, 1x02 o incluso 1x03 fuera de orden en un día determinado dependiendo del set que estemos usando”.

“Eso significa que la post-producción comenzará a principios de 2023, cuando las piezas se ajusten, editen y aumenten con todos los efectos especiales y el sonido. Este proceso también lleva meses y meses, y eso sin tener en cuenta los subtítulos, los subtítulos y el doblaje a otros idiomas para nuestros espectadores internacionales. Eso requiere otro ejército de personas para lograrlo”, agregó. “Dado todo esto, creo que la fecha de emisión más probable probablemente sea a principios de 2024. Una vez más, solo estoy dando suposición. Las fechas de lanzamiento reales están determinadas por el estudio y el servicio de streaming, y deben tener en cuenta cientos de otros factores, como el calendario de lanzamiento de todos los programas de Disney+, el momento de la publicidad, etc”.

Si bien el propio Riordan remarcó que todo esto es una suposición de su parte, tampoco parece un plazo descabellado. Tomen en consideración por ejemplo el tiempo que Lucasfilm tarda en realizar las series de Star Wars que también usan la misma tecnología del “Volume” para concretar su propuesta.

La serie de Percy Jackson inicialmente adaptará al primer libro de la saga del héroe, Percy Jackson y el Ladrón del Rayo, y su elenco será encabezado por Walker Scobell como Percy Jackson, Aryan Simhadri como Grover Underwood y Leah Sava Jeffries como Anabeth Chase.

Previamente la saga de Percy Jackson fue adaptada en dos películas realizadas por 20th Century (Percy Jackson y el ladrón del rayo de 2010 y Percy Jackson y el mar de los monstruos de 2013). Sin embargo, esas apuestas no fueron bien recibidas ni por los fanáticos ni por el propio Riordan quien ha remarcado que esta nueva serie para Disney Plus sería la adaptación definitiva de su trabajo.

“Sé que he dicho esto antes, pero esperen hasta que vean lo bien que se ven en la pantalla. Esto, por fin, es Percy Jackson and the Olympians”, sentenció el autor.