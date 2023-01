¡La serie de The Last of Us fue renovada para una segunda temporada!

Prepárense para seguir la historia de Joel y Ellie porque la serie de The Last of Us finalmente fue renovada para otras temporada.

Después del estreno de dos episodios y en la víspera del debut del tercer capítulo del primer ciclo, HBO Max y Naughty Dog anunciaron que la serie de The Last of Us tendrá una segunda temporada.

Por ahora no hay una fecha de estreno ni detalles sobre qué involucrará ese nuevo ciclo. Sin embargo, su historia debería adaptar los eventos de The Last of Us: Part II por lo que podríamos ver a personajes como Dina y Abby.

The Last of Us presentó su primera temporada a mediados de enero y constó con una buena recepción que solo mejoró con su segundo episodio por lo que esta renovación no es sorprendente. No obstante, cabe señalar que el plan del equipo creativo no implicaría extender la serie más allá de los juegos por lo que la continuidad de esta apuesta será acotada.

La serie de The Last of Us presentará el tercer episodio de su primera temporada este domingo.