La serie de The Mighty Ducks fue renovada para una segunda temporada

The Mighty Ducks: Game Changers tendrá una segunda temporada. Un par de meses después del estreno del primer ciclo, The Hollywood Reporter reveló que Disney Plus planea continuar con esta apuesta centrada en un equipo infantil de hockey.

Evidentemente aún no hay una fecha de estreno para la nueva temporada de The Mighty Ducks: Game Changers, sin embargo, el reporte de THR plantea que el plan de Disney contempla un inicio de la producción a comienzos de 2022.

The Mighty Ducks: Game Changers fue creada por Steve Brill en el marco de la franquicia de The Mighty Ducks (o Los Campeones como es conocida la película original de 1992 en Latinoamérica). En ese sentido, además de tener a un equipo hockey como punto central, esta nueva serie cuenta con Emilio Estevez como Gordon Bombay entre sus figuras principales además contempla cameos y referencias a las películas originales.