La serie de Wonder Man de Marvel habría comenzado sus filmaciones

El director de Shang-Chi “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, Destin Daniel Cretton, habría confirmado el inicio de la producción de la serie de Marvel Studios, Wonder Man.

El creativo compartió una imagen a través de Instagram de un detrás de escenas, el cual se sospecha sería de la próxima producción de Marvel.

En la imagen se le puede ver delante el famoso letrero de Hollywood en Los Ángeles, a la vez que etiqueta a Brett Pawlak, quien se desempeñaría como director de fotografía en la producción.

Wonder Man será protagonizada por Yahya Abdul Matteen y contará con Andrew Guest (Brooklyn Nine-Nine) y Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) al mando de su equipo creativo.

Wonder Man fue presentado por primera vez en 1964 por Simon Williams, y corresponde a un ingeniero el cual obtiene habilidades sobrehumanas.