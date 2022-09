La serie live-action de Avatar: The Last Airbender confirmó a Danny Pudi, Amber Midthunder y varios actores más como parte de su elenco

Si después de ver Prey quedaron con ganas de ver más de Amber Midthunder o sus repeticiones de Community los han hecho extrañar a Danny Pudi, esta noticia podría interesarles.

Después de varios meses de rumores al respecto, Netflix finalmente confirmó varias adiciones nuevas al elenco de su adaptación live-action de Avatar: The Last Airbender y eligió a los actores que interpretarán papeles claves que van desde el Rey Bumi, Mai y la Princesa Yue hasta el pobre vendedor de coles que tanto sufre con las andanzas de Aang y sus amigos.

Concretamente, estas son las nuevas adiciones al elenco de la serie live-action de Avatar: The Last Airbender son encabezadas por:

Arden Cho ( Partner Track ) como June

George Takei ( Resident Alien ) como la voz del espíritu Koh

Momona Tamada ( Secret Headquarters ) como Ty Lee

Thalia Tran ( Raya and the Last Dragon ) como Mai

Utkarsh Ambudkar ( Ghosts ) como el Rey Bumi:

Amber Midthunder ( Prey ) como la Princesa Yue

Danny Pudi ( Community ) como El Mecánico

James Sie (Stillwater) como el mercader de coles

Pero eso no es todo porque mediante su sitio web Netflix también confirmó a los siguientes actores y sus personajes.

A Martinez como Pakku

Irene Bedard como Yagoda

Joel Oulette como Hahn

Nathaniel Arcand como el Jefe Arnook

Meegwun Fairbrother como el Avatar Kuruk

Lucian-River Chauhan como Teo

Ruy Iskandar como Lt. Jee

Hiro Kanagawa como el Señor de Fuego Sozin

C.S. Lee como el Avatar Roku

François Chau como The Great Sage

Ryan Mah como Lt. Dang

Randall Duk Kim como la voz de Wan Shi Tong

Esta adaptación de Avatar: The Last Airbender no está vinculada a los creadores del programa original y será comandada por Albert Kim como showrunner mientras su elenco central contará con Gordon Cormier como Aang, Kiawentiio como Katara, Ian Ousley como Sokka, Dallas Liu como Zuko, Elizabeth Yu como Azula, Paul Sun-Hyung Lee como Iroh y Daniel Dae Kim como El Señor de Fuego Ozai, entre otros.

La versión live-action de Avatar: The Last Airbender aún no tiene una fecha de estreno, pero se presentará mediante Netflix.