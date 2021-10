La tercera temporada de Ted Lasso comenzaría sus filmaciones en enero de 2022

Apple TV+ todavía no fija una fecha oficial de estreno para la tercera temporada de Ted Lasso, sin embargo, los fanáticos del entrenador del AFC Richmond ya pueden contar los días para otra fecha especial.

Si bien aún no hay nada oficial al respecto, en una reciente entrevista con Variety el actor Phil Dunster reveló que el rodaje para la tercera temporada de Ted Lasso arrancará el 31 de enero de 2022.

Naturalmente el actor que interpreta a Jamie Tartt no entregó ningún tipo de detalle sobre la trama del próximo ciclo de la serie encabezada por Jason Sudeikis. No obstante, Dunster recalcó que el equipo creativo está trabajando para ofrecer algo especial.

“Honestamente, no estoy tratando de ser tímido, pero no sé nada”, dijo cuando se le preguntó sobre las próximas historias de la serie de Apple TV. “Creo que les gusta mantenerla fresca. Pero también Jason (Sudeikis) sabe cuál es el arco de la historia. Él salpica ideas de lo que vendrá aquí y allá, pero no hay nada realmente específico. Ahora están en la sala de escritores y veremos qué pasa”.

Aunque muchos fanáticos quieren que la historia de Ted Lasso continúe durante un buen tiempo, desde el final de la segunda temporada se ha remarcado que el tercer ciclo marcará la conclusión de la historia original de la serie.

Pese a que aún no hay una fecha oficial, se espera que la tercera temporada de Ted Lasso se estrene cerca de agosto de 2022.