La tercera temporada de The Mandalorian comenzaría sus filmaciones en septiembre según Carl Weathers

El rodaje de la tercera temporada de The Mandalorian podría comenzar muy pronto o al menos eso es lo que sostiene Carl Weathers.

Recientemente el actor que interpreta a Greef Karga participó de un panel en una convención y obviamente abordó cuando comenzará el rodaje en el nuevo ciclo de The Mandalorian.

“Vamos a comenzar una nueva temporada de The Mandalorian dentro del próximo mes“, señaló Weathers en el evento que se desarrolló durante este mes de agosto.

Por ahora no hay muchos detalles sobre la trama de la tercera temporada de The Mandalorian, sin embargo, Weathers confirmó que en este ciclo no solo volverá a dar vida a Greef Karga sino que también se desempeñará nuevamente como director tras su trabajo en el cuarto capítulo de la segunda temporada. “Puedo volver a estar frente a la cámara y volver a dirigir”, dijo Weathers.

La tercera temporada de The Mandalorian aún no fija una fecha de estreno, pero quizás ese y otros detalles del nuevo ciclo podría aclararse en la presentación de novedades que Disney desarrollará en noviembre.