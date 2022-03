La versión de Obi-Wan Kenobi que llegará en mayo tendrá “algunos cambios significativos” respecto a los planes iniciales para la serie

Aunque por cortesía del primer tráiler y las imágenes promocionales la serie de Obi-Wan Kenobi se siente cada día más cerca, el camino para el regreso del querido Jedi ha sido bastante largo.

Después de todo, aunque Darth Vader apareció en Rogue One y Han Solo, Leia Organa y Luke Skywalker figuraron en las secuelas de Star Wars, Kenobi ha estado ausente de las producciones live-action de la franquicia desde 2005 con Revenge of the Sith. Pero claro, eso no ha sido por falta de interés porque como recordarán tiempo atrás Lucasfilm y Disney trataron de sacar adelante una película de Obi-Wan.

En un reciente artículo de EW sobre la serie del padawan de Qui-Gon Jinn, se explicó que la idea de una película de Obi-Wan comenzó a tomar fuerza a raíz del interés por retomar el papel que el actor que interpretó al personaje en las precuelas, Ewan McGregor, había manifestado en varias entrevistas.

“Simplemente dijeron: ‘Mira, hemos leído que dijiste que estarías feliz de hacerlo. Solo queremos saber si lo dices en serio o si estás siendo educado, porque estamos pensando que podría ser una opción. Pero queremos saber si estás dentro o no’. Dije: ‘¡Es absolutamente cierto!’”, recordó McGregor.

En ese contexto, la película comenzó a tomar forma y aunque se contrató hasta un director, todo cambió cuando Disney no quedó satisfecho con la recaudación de Solo. Así, según recordó la propia presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, nació la idea de convertir esta historia de Kenobi en una serie para Disney Plus.

“Cuando Bob Iger (el anterior CEO de Disney) dijo muy específicamente: ‘Vamos a comenzar a cambiar nuestra prioridad para hacer series para Disney+, y lanzaremos el servicio de streaming’, eso realmente fue lo que cambió nuestra estrategia”, señaló Kennedy. “Comenzamos a buscar la oportunidad en el espacio de streaming donde podíamos contar historias de formato largo, y nos dimos cuenta de que había una oportunidad de experimentar en ese espacio sin el nivel de escrutinio que ocurre cuando lanzas una película”.

Con esa idea Lucasfilm empezó a cambiar de rumbo y tras presentar The Mandalorian, confirmó oficialmente sus planes para la serie de Obi-Wan protagonizada por McGregor en 2019. Pero aunque durante un buen tiempo todo parecía estar avanzando de correctamente, el proyecto tuvo que realizar un nuevo ajuste sobre la marcha.

Pese a que originalmente se había planeado comenzar la producción a inicios de 2020, aquella idea se pausó y se ordenó un cambio en la serie porque en Lucasfilm no estaban satisfechos con su propuesta.

“Estamos buscando, en última instancia, hacer una historia esperanzadora y edificante”, explicó Kennedy sobre la decisión de cambiar los guiones para la serie de Kenobi. “Y es complicado cuando comienzas con un personaje en el estado en que Obi-Wan estaría al salir de Revenge of the Sith. Ese es un período de tiempo bastante sombrío. No puedes simplemente agitar la varita mágica con cualquier escritor y llegar a una historia que necesariamente refleje lo que quieres sentir”.

Mientras Deborah Chow siguió como showrunner y directora, Joby Harold se sumó al equipo creativo de Obi-Wan Kenobi para trabajar en el guión y llegar a la historia que finalmente veremos a partir del próximo mes de mayo. Pero ¿Cuánto cambió de esa primera versión del programa a la edición que llegará a Disney Plus? Aunque claramente no pueden matar a Obi-Wan ni nada por el estilo antes del Episodio IV, Chow no quiso entregar detalles concretos al respecto.

“Heredamos parte de (la propuesta original para la serie), pero realmente hicimos algunos cambios significativos y agregamos algunos elementos diferentes”, dijo la directora.

Como se ha anticipado hasta ahora, la serie de Obi-Wan Kenobi estará ambientada 10 años después de los eventos de Revenge of The Sith y retomará la historia de Kenobi durante su exilio en Tatooine.

“Obi-Wan está perdido. Es un hombre destrozado después de lo que sucedió con la orden Jedi al final del Episodio III, pero también lo que sucedió con Anakin; que lo perdió en el lado oscuro. Siente una enorme responsabilidad y culpapor eso”, dijo McGregor.

“La última vez que vimos a Obi-Wan en las precuelas, tenía muchas emociones. Había una pasión en él”, complementó Harold. “Y cuando lo volvemos a ver en A New Hope, es el maestro zen. Esa era la historia que quería entender: lo que le había sucedido a Obi-Wan entre el tipo al que Ewan había dado vida y el hombre al que Sir Alec Guinness había dado vida”.

Pero no esperen que todo eso suceda solo en Tatooine porque, después de la gran dosis de ese planeta que nos dio The Book of Boba Fett, la serie de Obi-Wan también desarrollará parte de su acción en otro planeta llamado Daiyu, un mundo que es descrito como un sitio similar a Hong Kong y que “tiene una vida nocturna plagada de grafitis y es un poco peligroso”.

Obi-Wan Kenobi tendrá 6 episodios. No obstante, mientras Chow insiste en que “fue concebida como una serie limitada” que cuenta una historia completa en su extensión acotada, Kennedy no descartó de plano la opción de un segundo ciclo.