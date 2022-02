La vida y obra de Obi Wan Kenobi tendrá una nueva serie publicada por Marvel Comics

Hello There! El maestro Obi Wan Kenobi protagonizará una nueva serie limitada de Marvel Comics, la cual estará escrita por Christopher Cantwel y dibujada por Ario Anindito. La serie fue anunciada en el sitio StarWars.com, en donde dejaron en claro que el jedi contextualizará su vida y carrera dentro de la galaxia a lo largo de cinco números.

“Lo que me encanta de Obi-Wan es que es un personaje de gran paciencia y fortaleza. Mantiene la esperanza y mantiene esa llama encendida incluso en los momentos más oscuros”, dice Cantwell. “Perdió a su Maestro, a su mejor amigo... Ha experimentado mucho dolor. Pero sigue adelante. Espera en Tatooine durante décadas. Es el concepto budista de kshanti (paciencia) personificado. Es capaz de aferrarse a los destellos de luz en medio del manto de la oscuridad. Cada tema trata temáticamente con su capacidad para hacer eso como persona “.

El escritor contará la vida de Obi Wan Kenobi desde la infancia hasta los últimos días antes de su muerte, contexto que se sitúa previo a Una Nueva Esperanza. “Me encanta ver el mundo a través de sus ojos porque me recuerda cómo era cuando yo tenía su edad. Traté mucho de aprovechar eso”, dice guionista. “Existe esta idea en el primer número de ser pequeño en un universo masivo. Todos los niños se sienten de esa manera. También quería asegurarme de tener todos los detalles correctos... y hay MUCHOS detalles para hacerlo bien cuando se trata de Star Wars”.

Cantwell confirmó también que habrán apariciones de personajes notables como Yoda, Qui-Gon Jinn, Anakin Skywalker y más. La serie limitada llegará en mayo con una fecha no confirmada aún, pero se especula que podría ser el 4 de mayo, fecha que es el día de Star Wars (may the 4th be with you).