La WWE Network ahora tiene una versión gratuita

En una nueva iniciativa para acercar suscriptores a su servicio de streaming, la WWE anunció que su plataforma ahora cuenta con una versión gratuita que permitirá acceder a su contenido sin la necesidad de agregar una tarjeta de crédito. Solo tendrán que tener una cuenta de usuario.

La versión gratuita de la WWE Network incluye a más de 15 mil títulos, destacando episodios antiguos de los programas ancla de la compañía, Monday Night Raw, Friday Night SmackDown y NXT.

Sumen programas como Raw Talk, Monday Night War, Ride Along, Table for 3, Photo Shoot, Story Time, Total Bellas y Miz and Mrs, además de una selección retro que incluirá algunos de los eventos de pay-per-view más populares, ya sea Wrestlemania o los sólidos NXT Takeover.

Ahora, todo esto obviamente será solo un tentempié, ya que si quieren acceder a toda la oferta, y ver joyas como Wrestlemania 17, tendrán que suscribirse al servicio, que tiene un costo mensual de $9.99 dólares.

Recuerden que la WWE Network está disponible a través de la plataforma web, así como en aplicaciones de consolas y sistemas Android e iOS.