La Xbox Series X saldrá en noviembre, pero Halo Infinite fue postergado para el 2021

Aunque no entregó una fecha específica, Microsoft anunció que su nueva consola, la Xbox Series X, saldrá al mercado en noviembre, tal y como se esperaba a raíz de diversos rumores.

Al mismo tiempo, la compañía recalcó que la consola saldrá a la venta soportando “miles de videojuegos”, cortesía de un catálogo de generaciones anteriores proveniente de la Xbox, Xbox 360 y Xbox One..

Pero lo más relevante de todo tiene relación con uno de los nuevos videojuegos: Halo Infinite. En el marco de su nuevo anuncio, Microsoft ahora aclaró que el título no será parte del lanzamiento, ya que tendrá que someterse a más trabajos para su desarrollo que han tenido dificultades por el cOVID-19. Todo ello postergará su salida hasta el año 2021.

En lo que concierne al lanzamiento, la Xbox Seriex X saldrá acompañada de nuevos juegos optimizados como Assassin’s Creed Valhalla, Dirt 5, Gears Tactics, Yakuza: Like a Dragon y Watch Dogs: Legion.

También tendrá exclusividades como The Medium, Scorn y Tetris Effect: Connected, además de optimizaciones para títulos populares como Destiny 2, Forza Horizon 4, Gears 5, Ori and the Will of the Wisps y Madden NFL 21.