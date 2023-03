Las primeras fotos de Invasión Secreta prometen un conflicto con los skrulls y revelan la identidad del personaje de Emilia Clarke

Mientras aún no no hay una fecha oficial para su estreno, Invasión Secreta finalmente reveló los primeros detalles oficiales sobre su propuesta.

De la mano de un artículo para Vanity Fair desde Marvel Studios dieron a conocer una decena de fotos sobre la próxima serie del MCU que será encabzada por Samuel L. Jackson como Nick Fury.

Invasión Secreta estará inspirada en el cómic homónimo de Marvel y seguirá a “Nick Fury mientras descubre una conspiración para instalar silenciosamente agentes dobles en posiciones de poder en todo el mundo”. Pero esos agentes no son humanos comunes y corrientes, sino que son extraterrestres de una facción disidente de los Skrulls.

“No sabemos quién es un amigo, quién es el enemigo”, comentó Jackson. “Hay un aspecto político que encaja en donde estamos ahora. ¿Quién está bien, quién no? ¿Qué sucede cuando las personas tienen miedo y no entienden a otras personas? No se puede saber quién es inocente y quién es culpable en este caso particular”.

Como recordarán durante Capitana Marvel en Marvel Studios presentaron a los Skrulls como aliados de Carol Danvers y Nick Fury. No obstante, aunque Talos (Ben Mendelsohn) seguiría del lado del espía y los humanos, un grupo de su pueblo tomó otro camino. Todo porque Nick Fury no ha cumplido su promesa de encontrar un nuevo hogar para ellos.

El grupo de Skrulls rebeldes es liderado por Gravik (Kingsley Ben-Adir) y su plan es “apoderarse de los recursos que necesitan” para formar un nuevo hogar mediante su inserción secreta, y a veces por la fuerza, en puestos de poder en la Tierra. Pero quizás lo más llamativo es que el grupo de Skrulls rebeldes también incluye a G’iah, la hija de Talos que apareció en Capitana Marvel y ahora es una adulta interpretada por Emilia Clarke. Según la actriz, su personaje se aburrió de las promesas incumplidas y decidió tomar un rumbo opuesto a su padre.

“Estas personas prometieron muchas cosas hace mucho tiempo y no ha sucedido mucho. Es comprensible que se haya creado una cierta cantidad de resentimiento”, anticipó Clarke. “Hay muchas emociones que viven dentro de ella, y hay muchos aspectos de confrontación en su carácter que provienen de las circunstancias. Entiendes por qué tiene los sentimientos que tiene”.

Pero Invasión Secreta no solo recuperará a personajes de Capitana Marvel, sino que también incluirá a otras caras conocidas del MCU como Everett K. Ross (Martin Freeman) y James “Rhodey” Rhodes (Don Chelade), quien se desempeñará como “la mano derecha del presidente” en esta historia. Todo mientras también introducirá al MCU a Olivia Colman como una misteriosa agente de seguridad de Reino Unido.

Además obviamente esta serie incluirá el retorno de Maria Hill (Cobie Smulders), quien se ha dedicado a solucionar los problemas en la Tierra durante la ausencia de Nick Fury. Después de todo Vanity Fair explica que Invasión Secreta ratificará que el espía no ha estado en el planeta durante un buen tiempo y, como se vio en Spider-Man: Far From Home, ha permanecido en es espacio tratando de encontrar un hogar para los Skrulls.

Sin embargo, aunque Far From Home mostró a Fury en una especie de vacación espacial, Jackson sostiene que su personaje no lo está pasando bien. “Incluso Nick Fury puede ser sacudido, ¿sabes? Una de las razones por las que su personaje ha estado en el espacio, ignorando las llamadas de ayuda, es que ya no cree que puede arreglar las cosas. Él está ahí arriba tratando de procesar qué diablos pasó, ¿sabes? Y cuál es su lugar en el mundo. La muerte de Iron Man, la muerte de Black Widow, con todo eso, simplemente se dio cuenta”, dijo el actor.

De hecho, Jackson incluso contó que Fury dejó su icónico parche para demostrar que no es infalible. “Simplemente no usa el parche. El parche es parte de quién era el fuerte Nick Fury. Es parte de su vulnerabilidad ahora. Puedes mirarlo y ver que no es esta persona perfectamente indestructible. Él no se siente como ese tipo”, concluyó.

Se espera que Invasión Secreta se estrene este año en Disney Plus.