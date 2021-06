Las primeras fotos desde el set a la nueva Sirenita de Disney

La veinteañera Halle Bailey, quien se inició como youtuber y actualmente tiene un rol en la serie Grown-ish, tendrá un desafío no menor. Bajo la dirección de Rob Marshall (Chicago, Mary Poppins Returns), ella tendrá que protagonizar “La Sirenita”, la nueva producción live-action de Disney basada en uno de sus clásicos animados.

Claro que su elección no pasó desapercibida. Como no tiene ni el color de piel ni el tipo de pelo de Ariel, la princesa al centro de la historia, no pocos fans pusieron el grito en el cielo. Obviamente estos piensan que Si van a realizar un remake de un clásico animado, esta debe tener sí o sí una réplica casi exacta en términos de apariencia. Aunque la propia experiencia previa con los live-action del estudio haya dejado en claro que eso no era ninguna garantía de calidad.

Pero Disney decidió optar por otro camino, avanzar por una línea distinta y emprender su trabajo junto a Bailey, instalando en el camino a Melissa McCarthy en el rol de la bruja villana Ursula y al británico Jonah Hauer-King como el príncipe Eric.

En ese sentido, ahora el portal Daily Mail reveló las primeras imágenes que fueron capturadas desde el set de filmación en Italia. Dichas fotos presentan a Bailey y Hauer-King como la pareja protagónica. Y no hay que ser astrólogo para predecir que los gritos de los fans se escucharán de aquí a la Atlántida.

Las fotos filtradas por el portal dejan en claro que la secuencia - ya sea parte de la filmación en si o soio una prueba - forma parte del rescate del príncipe por parte de Ariel, por lo que en un momento utiliza una parte inferior que le permite tener la apariencia de una sirena.