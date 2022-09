Las primeras reacciones de Andor anticipan a una serie “madura”, “cruda” y novedosa para la franquicia de Star Wars

A estas alturas de la próxima semana los fanáticos de Star Wars ya tendrán acceso a los primeros episodios de Andor, la nueva serie de la franquicia espacial que buscará profundizar en la historia de Cassian Andor y los eventos de su vida que lo llevaron a sacrificarse para obtener los planos de la Estrella de la Muerte en Rogue One.

Considerando que Andor nuevamente contará con Diego Luna como Cassian Andor y tendrá a Tony Gilroy, guionista de Rogue One, como su showrunner; muchos esperan que la primera temporada de la serie tenga un tono similar a aquella película de 2016. Y al parecer esas expectativas estarían en el lugar correcto.

Este viernes y siguiendo la premiere de Andor, a través de Twitter comenzaron a circular las primeras reacciones sobre la propuesta de la serie.

Si bien los críticos solo tuvieron acceso a los primeros tres o cuatro capítulos del programa, a grandes rasgos los comentarios son bastante positivos y prometen una serie con un tono más oscuro y maduro para la franquicia espacial. Todo mientras los aspectos destacados de también Rogue One estarían presentes.

Para que se hagan una idea, a continuación pueden leer algunas de las primeras reacciones sin spoilers sobre Andor.

Germain Lussier de Gizmodo: “He visto 4 episodios de Andor y es muy diferente al resto del Star Wars moderno, para bien y para mal. Los primeros 2 episodios no me atraparon: Demasiado natural, apuestas demasiado bajas. Pero el tercero y cuarto pagaron increíblemente bien. Ahora, estoy totalmente dentro, pero se necesita tiempo para hundirse en sus anzuelos”.

Molly Edwards de Games Radar+: “Andor es increíble. Es valiente, seria y emocionante: una entrada completamente única en el canon de Star Wars. Diego Luna es fantástico y Cassian es un personaje muy fascinante. ¡No puedo esperar por el resto de la serie!”

Alden Diaz de Ahch-To Radio: ”Estoy absolutamente impresionado por la audacia de Andor. A menudo tenemos que decir ‘Star Wars siempre ha sido sobre política’ para contrarrestar a las personas que negarían ese hecho. Bueno, este programa está activamente enojado con las personas que lo niegan. Audaz, oportuno, crudaoy extremadamente reflexivo. Un trabajo poderoso”.

Star Wars Holocron: “Andor es el Star Wars más maduro hasta la fecha (parece un drama de HBO). Historia fundamentada con apuestas íntimas y tono serio que muestra un nuevo lado del Imperio. Supera un comienzo lento en los primeros 2 episodios. Stellan Skarsgård es fantástico y Diego Luna es de alguna manera incluso mejor que en Rogue One”.

Sabina Graves de Gizmodo: “La construcción llena de tensión constante de Andor se reduce a una historia personal de diáspora. Diego Luna brilla como un sobreviviente al margen que se encuentra a sí mismo fundamental para el inicio de la rebelión forjada por la privación de derechos del Imperio, como tantos otros listos para levantarse”.

Erik Davis de Fandango: “He visto 4 episodios de Andor y me encanta su enfoque más simple a nivel del suelo. Es diferente a los otros programas, menos humor. Juega como un drama criminal más que una ópera espacial. Me gustó cómo destaca a los líderes del Imperio de bajo nivel, ya que revela una alianza rebelde que se está formando lentamente”.

Josh Weiss de SyFy Wire: “He visto los primeros 4 episodios de Andor y es probablemente el proyecto Star Wars más maduro y matizado realizado hasta ahora. Escrita de manera inteligente, bellamente filmada e interpretada con confianza, reboza retro-futurismo de finales de los 70 y tiene una música maravillosamente experimental de Nicholas Britell”.

Alex Zalben de Decider: “Tonalmente, visualmente, sonoramente, si no supiera que Andor era un espectáculo de Star Wars, habría pensado que era un drama de ciencia ficción para adultos completamente nuevo. Eso es algo bueno (quizás algo grandioso) que vale la pena con la promesa de permitir que otros creadores jueguen en la caja de arena. Comienzo prometedor”.

Maggie Lovitt de Collider: “Andor es diferente a cualquier historia de Star Wars que hayamos visto antes. Diego Luna está en el centro de un mundo deslumbrante y peligroso en crisis. Es cruda, madura y la historia más inteligente y mejor informada que hemos tenido hasta la fecha. Tony Gilroy es un genio”.

Jordan Maison de Cinelix: “Andor es muy, MUY, buena. La calidad de la producción y la actuación están fuera de serie. Se siente como un drama de ‘prestigio’ dentro de la galaxia muy, muy lejana. Definitivamente la historia de Star Wars más ‘adulta’ hasta ahora, con una construcción de mundo más sutil y una historia de combustión más lenta”.

Wendy Lee Szany: “Acabo de ver los primeros 3 episdios de Andor y es incluso mejor de lo que esperaba. Es el espectáculo de Star Wars más cinematográfico hasta el momento. ¡Diego Luna es estelar! Me encanta el ambiente más oscuro y duro del espectáculo. Lucasfilm/Disney no anda con rodeos aquí”.

Tessa Smith de Mama’s Geeky: “¡Andor es todo lo que quería! Impresionantes imágenes, secuencias de acción épicas, sensación de alto riesgo y una versión de Cassian con la que los fans aún no están familiarizados. Diego Luna arrasa en su regreso como uno de los mejores personajes de Star Wars. Además de un nuevo droide del que enamorarse”.

Steven Weintraub de Collider: “He visto los primeros 4 episodios de Andor y los amo. Estoy tan cansado de ver los mismos personajes y lugares de Star Wars y ‘Andor’ no es nada de eso. Ningún jedi. Sin sables de luz. Sin Tatooine. Tony Gilroy está liderando lo que podría terminar como mi serie favorita de ‘Star Wars’”.

David Chen de The Filmcast: “He visto los primeros 3 episodios de Andor y lo digo con la mayor convicción: este va a ser el programa que me vuelva a meter en Star Wars. Andor presenta personajes nuevos y memorables, además de un arco intrigante para Andor. ¡Y en realidad tiene algo que decir! El Ep 3 es espectacular”.

Stephen Libbey de CinemaBlend: “Si te gusta Rogue One por todas las formas en que no era una película típica de Star Wars, entonces probablemente te guste Andor por muchas de las mismas razones. Es un drama de personajes de combustión lenta. Diego Luna es excelente y tras los primeros cuatro episodios, estoy emocionado de ver a dónde va después”.

Liam Crowley de Comicbook: “Andor es lo que Star Wars necesitaba: un pequeño vistazo al potencial narrativo completo de esta propiedad intelectual. Muy contenida e independiente. Se desarrolla como una serie de eventos de combustión lenta. Consumido con intriga por el panorama general. Critica solitaria: ritmo inestable ocasional”.

Sam Hargrave de The Direct: “Andor es la desviación más grande de la fórmula de Star Wars hasta ahora y prospera por ello. Es una historia oscura y madura del comienzo de la Rebelión, una que puede no ser del agrado de todos los fanáticos. El alcance y las imágenes prácticas son inmensos, ¡quizás el original de Disney + más atractivo hasta ahora!”.

Victoria Rani: “Andor nos recuerda que en una rebelión todos importan. Experimentamos a personas en todos los niveles de este conflicto galáctico lidiando con el desorden que delimita la acción y el heroísmo. En lo profundo, en lo alto y tantos lugares inesperados en el medio. Podría ser mi nueva serie favorita”.

Greg Alba: “¡Estoy feliz de decir que Andor es jodidamente impresionante! El primer programa live-action de Star Wars que rivaliza con The Mandalorian, pero es muuy diferente. Impulsado por el estado de ánimo, la atmósfera y el carácter, se siente más parecido a una oscura apuesta de ciencia ficción de Ridley Scott. ¡Me encantaron los primeros episodios!”

Sean Keane de CNET: “Vi los primeros cuatro episodios de Andor hace semanas, pero se me grabaron en el cerebro. Los primeros dos episodios son lentos, hasta el punto en que cuestioné si se sentía como Star Wars. Luego, el tercer episodio me dejó alucinado y me enganché con el cuarto”.

Lauren Puckett-Pope de Elle Magazine: “Lo que he visto hasta ahora de Andor es excelente. Exuberante, íntimo y maduro. Más inspirado e intencional que otros proyectos recientes de Star Wars, mientras aún está profundamente inmerso en el universo establecido de Lucas. Ayuda que es imposible no amar a Diego Luna”.

Big Screen Leaks: “Andor es lo que esperaba. Es una mezcla de Star Wars Underworld y El señor de las moscas, una extraña pareja que funciona. Diego Luna, Adria Arjona, Fiona Shaw y Stellan Skarsgård ofrecen actuaciones destacadas. Está llena de acción, pero es lento y no puedo esperar a ver cómo termina”.

Dan Murell: “Ahora que se levantó el embargo de Andor, puedo decir que es fácilmente el más cinematográfico de los espectáculos de Star Wars hasta ahora. Los primeros tres episodios deberían haberse presentado como un episodio de 90 minutos. Los descansos son muy aleatorios, ¡pero es un gran episodio!”.

Alisha Grauso de ScreenRant: “Cassian Andor es un tipo muy, muy diferente de protagonista de Star Wars. Sospechoso. Un estafador. Un mentiroso. Y hace que el espectáculo sea aún mejor. Diego Luna y Stellan Skarsgård destacan cada vez que aparecen juntos en la pantalla”.

Lissete Lanuza Sáenz de CBR: “Andor se siente como Star Wars de la mejor manera, y también como algo completamente diferente de la mejor manera. Es raro que una franquicia tan conocida administre algo que se siente completamente nuevo, pero creo que este programa lo logra”.

Los primeros tres episodios de Andor estarán disponibles desde el 21 de septiembre en Disney Plus.