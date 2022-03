Las primeras reacciones de Morbius vaticinan un desastre: “Una de las peores escenas post-créditos que jamás hayas visto”

Sony gozó de una buena recepción y excelente desempeño económico de la mano de Spider-Man: No Way Home, sin embargo, parece que el estudio no correrá la misma suerte con su próxima película inspirada en los cómics de Marvel: Morbius.

Si bien ese evidente que una cinta centrada en un personaje mucho menos conocido que Spider-Man y que no tiene conexión con el Universo de Marvel Studios, claramente correría en desventaja respecto a la película más reciente de Spidey, las primeras reacciones indican que Morbius ni siquiera estaría a la altura de Venom.

Después de todo, mientras las películas del simbionte han encontrado un público que se ha cautivado con su humor y acción, Morbius no contaría con un atractivo similar.

Cuando falta menos de una semana para el estreno de la película, Sony permitió que algunos críticos vieran su nueva apuesta protagonizada por Jared Leto ¿El resultado? Aunque hay algunos comentarios más o menos positivos, en general la mayoría son críticas bastante duras que apuntan contra la trama, los efectos visuales y las escenas post-créditos.

Pese a que cada quién dará su veredicto sobre Morbius a partir de la próxima semana, a continuación pueden leer algunas de las reacciones sin spoilers sobre la nueva película de Sony:

Sab Astley de Collider: “Bueno, Morbius es tan mala como esperaban. Una trama de 2005 choca con un CGI visualmente confuso para crear una pequeña fiesta de siesta. Pero se preocupen, han dejado lo peor para el final con una de las peores escenas post-créditos que jamás hayas visto, Sony está fuera de sí”.

Escape Film Club: “Morbius demuestra que no importa cuántas caras famosas o imágenes brillantes incluyas, Sony siempre encontrará una manera de malinterpretar de manera impresionante la narración básica”.

Nicola Austin de Fandom: “Bueno Morbius, desafortunadamente no es genial (algunos efectos visuales realmente malos y una trama genérica del 2000) y definitivamente no es tan divertida como Venom. Realmente confundida sobre el futuro del Spiderverse de Sony después de las escenas post-créditos y la edición ¡No obstante, Matt Smith claramente se lo está pasando genial!”

Ren Vieira de Wolf of Geek Street: “En Morbius, Matt Smith embellece gloriosamente el lugar y Oliver Wood brinda un toque visual a las secuencias de acción. Aparte de eso, la mala trama y el CGI desordenado, la edición confusa y la peor mezcla de sonido dan como resultado una incoherencia absoluta. Pero las (escenas) post-créditos logran superar todo”.

Cameron Howe de OH HI Films: “Morbius es tan inconexa y aburrida como esperabas. Claramente masacrada en una edición por un estudio que no tenía idea de lo que querían hacer con ella, pero no es que haya una buena película atrapada allí. Los créditos intermedios son una broma, pero quédate si te gusta poner los ojos en blanco”.

Nev D’Souza: “Morbius, ¡el hombre mismo! Una película mórbida de Marvel de empalme genético humano/murciélago e impresionantes efectos visuales para hincarle el diente. Lo dejaré así, ¡pero Matt Smith se está divirtiendo!”

Josh Barton de JumpCut Online: “Morbius es lo más cerca que Marvel estará de Another Round, Michael Morbius llenándose de sangre humana. No es genial de ninguna manera. Jared Leto debería haberlo interpretado como Paolo, mientras que Matt Smith hace todo lo posible para inyectar algo de diversión en los procedimientos. Con las escenas post-créditos queda claro a dónde va Sony con esto, PERO el proceso de pensamiento detrás de hacer que realmente tengan sentido es inexistente”.

Neil Vagg: “Morbius camina por la cuerda floja entre el melodrama de vampiros góticos y la fantasía de los cómics. Jared Leto encarna a Michael Morbius con una dedicación que ningún otro actor podría. El ritmo es rápido y presenta un gran estilo visual”.

Morbius fue dirigida por Daniel Espinosa (Life) y se estrenará este 31 de marzo.