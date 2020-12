Las reacciones del elenco de The Boys al enterarse que Barack Obama era fan de la serie

The Boys es probablemente una de las series más populares de este año y es que si bien el primer ciclo de esa producción conquistó a varios fanáticos, la segunda entrega de la apuesta amparada por Amazon Prime llamó la atención de muchas personas.

Pero mientras obviamente el elenco y el equipo de producción de la serie están al tanto de su popularidad, hasta esta semana los responsables de The Boys desconocían que el ex-presidente de Estados Unidos, Barack Obama, estaba entre sus fanáticos.

En el marco de una reciente entrevista con Entertainment Weekly, Obama reveló qué series veía para distraerse mientras escribía su nuevo libro, A Promised Land, y entre los mencionados aparecieron dos producciones inspiradas en cómics: The Boys y Watchmen.

“(Veo) Better Call Saul por sus grandes personajes y su examen del lado oscuro del sueño americano. The Good Place: es una sabia y dulce combinación de comedia tonta y grandes preguntas filosóficas”, señaló Obama. “Y Watchmen y The Boys, por cómo cambian las convenciones de superhéroes para dejar al descubierto cuestiones de raza, capitalismo y los efectos distorsionadores del poder corporativo y los medios de comunicación. Ah, y los playoffs de la NBA, ¡porque son aros!”.

Las declaraciones de Obama no pasaron desapercibidas para los responsables de The Boys y a través de redes sociales manifestaron sus impresiones sobre la mención del mandatario a la serie.

Ante todo Eric Kripke, el showrunner de la serie, escribió: “Umm ¿Oigan Chicos? SANTA. MIERDA. Gracias por ver, Barack Obama. Si alguna vez quieres pasar el rato, contáctame en mis mensajes directos. (Pero en serio, esto es increíble, GRACIAS por la mención)”.

Mientras que Jack Quaid, el actor tras Hughie Campbell, señaló: “Tenía la edad de hoy cuando me enteré de que el presidente ⁦Barack Obama ve The Boys ⁦ ¿Puedo quedarme con esta edad para siempre?”

Y a través de Instagram Laz Alonso, el intérprete de Mother’s Milk dijo: “Nunca se sabe quién está mirando y a quién tienes la capacidad de inspirar”.

Pero mientras Erin Moriarty (Starlight), Jessie Usher (A-Train) y Aya Cash (Stormfront) subieron historias celebrando la mención de Obama, la reacción más llamativa fue la de Antony Starr, el actor tras Homelander, quien se preguntó cuál fue la reacción de Obama la escena donde Mother’s Milk fue estrangulado por un sujeto con un gigantesco pene.

“Bien, bien, bien...Me pregunto qué pensó de Mother’s Milk contra la ‘serpiente’ ... De alguna manera no puedo imaginarlo bebiendo vino y viendo eso”, escribió el actor juntos a varios emojis y hashtags que incluían la frase “Homelander Obama dream team”.

Para fortuna de Obama y todos quienes siguen la serie, The Boys ya fue renovada para una tercera temporada.