Last Night in Soho de Edgar Wright también postergó su estreno por el coronavirus

Last Night in Soho, la nueva película de terror de Edgar Wright, pretendía estrenarse el 25 de septiembre de este año en Estados Unidos pero lamentablemente los fanáticos del director tendrán que esperar un poco más para ver esta nueva producción.

De acuerdo a Variety, Last Night in Soho se sumó a la larga lista de películas que han tenido que postergar sus fechas de estreno debido a la pandemia de COVID-19 y aunque ciertos estrenos aplazados pretenden concretarse antes de fin de año, lo nuevo de Wright deberá esperar hasta 2021.

“La próxima película de terror de Edgar Wright vio su postproducción afectada por la pandemia y ya no llegará a su fecha de lanzamiento original del 25 de septiembre”, sentencia el reporte. “La película se estrenará en algún momento en 2021”.

Last Night in Soho fue escrita por Wright y Krysty Wilson-Cairns (Penny Dreadful) y es protagonizada por Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit), Anya Taylor-Joy (The Witch), Matt Smith (Doctor Who) y Diana Rigg (Game of Thrones).

Si bien aún no hay muchos detalles sobre su historia, se sabe que su trama se desarrollará en el distrito de Soho en Londres durante los años sesenta y Taylor-Joy describió su apuesta como “un viaje ácido realmente bien dirigido”.