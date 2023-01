League of Legends tienen un nuevo juego en camino con Sylas como protagonista

A pesar de que no existe ningún tipo de anuncio oficial, todo apunta a que un nuevo juego basado en el universo de League of Legends está en camino.

El título tendría por nombre Mageseeker: A League of Legends Story y sería protagonizado por Syles en su lucha por “salvar Demacia”.

La información proviene desde el organismo de clasificación por edades de Corea, el cual clasificó el juego, según detalla Gematsu, y donde mencionan que el juego será para mayores de 12 años.

Además, apuntan a que el título contará con “elementos online”.

Cabe mencionar que en el último tiempo Riot Games se ha centrado en lanzar otros juegos relacionados con el mundo de League of Legends, es así como hace un tiempo tuvimos Ruined King: A League of Legends Story, y en 2021 es que se anunció Song of Nunu: A League of Legends Story.