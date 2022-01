LEGO suspendió el lanzamiento de un set de Overwatch 2 debido a la controversia entorno a Activision Blizzard

Mientras hasta la fecha compañías como Xbox, PlayStation y Nintendo solo han emitido declaraciones internas al respecto, LEGO decidió tomar una medida concreta en el contexto de las denuncias sobre las condiciones laborales que enfrentan los trabajadores y en particular las trabajadoras de Activision Blizzard.

Hasta esta semana la compañía de los bloques planeaba lanzar un set de Overwatch 2 durante el próximo 1 de febrero, sin embargo, según reporta The Brick Fan, LEGO no quiso seguir adelante con esos planes y suspendió el debut del set. Todo debido a los reportes y la investigación que destaparon una pésima cultura laboral al interior de la compañía de videojuegos tras Overwatch.

“Actualmente estamos revisando nuestra asociación con Activision Blizzard, dadas las preocupaciones sobre el progreso que se está logrando para abordar las continuas denuncias sobre la cultura del lugar de trabajo, especialmente el trato a las colegas mujeres y la creación de un entorno diverso e inclusivo”, señaló LEGO. “Mientras completamos la revisión, pausaremos el lanzamiento de un producto LEGO Overwatch 2 que debía salir a la venta el 1 de febrero de 2022″

Desde 2018 LEGO y Blizzard han lanzado varios set inspirados en Overwatch. No obstante, como la compañía no fijó un nuevo plazo para el lanzamiento de este set basado en uno de los primeros vistazos a Overwatch 2, no está claro qué pasará a futuro con la colaboración entre ambas empresas.