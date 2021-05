Leona se suma al roster de The King of Fighters 15

Desde SNK no paran de presentar personajes para The King of Fighters 15, y ahora han lanzado un tráiler centrado en una de las luchadoras clásicas de la franquicia, Leona Heidern.

Según se anuncia en el adelanto, la actriz de doblaje Seiko Yoshida, será la encargada de darle la voz a Leona, tal como lo hizo en The King of Fighters 14.

Leona tuvo su primera aparición en The King of Fighters ’96, la tercera entrega de la saga, pero desde la fecha se ha estado presente en más de una veintena de títulos. Con el anuncio de Leona ya son 18 los luchadores presentados para el juego que se espera que llegue en algún punto de este año.

Hay que recordar que la última entrega principal que tuvo la franquicia fue The King of Fighters XIV, el cual fue lanzado en 2016 para PS4, y en 2017 llegó a PC y arcade.